NVJ: achter topplek persvrijheid gaat zorgwekkend beeld schuil

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 6:14
AMSTERDAM (ANP) - Achter de hoge plaats van Nederland op de internationale Press Freedom Index gaat "een zorgwekkend beeld" schuil. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) op basis van onder meer de nationale Persvrijheidsmonitor 2025, die ook donderdag is verschenen.
De NVJ wijst er bijvoorbeeld op dat Nederland op het onderdeel 'veiligheid' al jaren niet heel hoog scoort en dat ook het geweld tegen journalisten in 2025 opnieuw is toegenomen. "Met meer meldingen van bedreiging, intimidatie en fysiek geweld."
De NVJ zegt dat het aantal meldingen van geweld voor het derde jaar op rij is gestegen. PersVeilig, een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van journalisten, kreeg vorig jaar 262 meldingen. Volgens de Persvrijheidsmonitor werden journalisten aangevallen bij bijvoorbeeld demonstraties en sportevenementen.
Bezuinigingen
Ook door ontwikkelingen in de politiek komt de persvrijheid onder druk te staan, stelt de journalistenbond. "Vanuit politieke hoek waren er opnieuw stevige aanvallen op media, waarbij onder meer de onafhankelijkheid van journalisten ter discussie werd gesteld." Daarnaast ziet de NVJ het samengaan van mediabedrijven, bezuinigingen op de publieke omroep en de groeiende invloed van big tech als negatieve ontwikkelingen in het medialandschap.
Donderdag werd bekend dat Nederland Estland heeft ingehaald op de Press Freedom Index van Reporters Without Borders (RSF) en nu tweede staat op de internationale lijst. Noorwegen blijft koploper.
