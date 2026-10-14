ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wiebes pakt in Shanghai derde WK-titel op de scratch

Sport
door anp
anp141026129 1
Volg ons op Google Nieuws
SHANGHAI (ANP) - Lorena Wiebes (27) heeft bij de WK baanwielrennen in Shanghai haar wereldtitel op het onderdeel scratch opnieuw geprolongeerd. De 27-jarige Nederlandse was de afgelopen twee WK's ook al de beste op het niet-olympische onderdeel.
Wiebes ging op anderhalve ronde voor het einde aan, maar zag de Ierse Lara Gillespie op de streep nog bijna langszij komen. Op de finish hield ze slechts een kleine marge over. Maria Martins uit Portugal werd derde.
De Nederlandse, die afgelopen weekend op de weg nog de Ronde van Chongming op haar naam schreef, verdedigt later deze week ook haar wereldtitel op het omnium. De WK in China duurt tot en met zondag.
loading

POPULAIR NIEUWS

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

87764625_m

Ineens een heksenkring in je gazon? Goed nieuws voor je tuin, minder voor je peuter of hond

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

147112369_m

Seks inplannen en erover praten: 5 tips van een seksuoloog

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

Loading