Wiebes pakt in Shanghai derde WK-titel op de scratch

SHANGHAI (ANP) - Lorena Wiebes (27) heeft bij de WK baanwielrennen in Shanghai haar wereldtitel op het onderdeel scratch opnieuw geprolongeerd. De 27-jarige Nederlandse was de afgelopen twee WK's ook al de beste op het niet-olympische onderdeel.
Wiebes ging op anderhalve ronde voor het einde aan, maar zag de Ierse Lara Gillespie op de streep nog bijna langszij komen. Op de finish hield ze slechts een kleine marge over. Maria Martins uit Portugal werd derde.
De Nederlandse, die afgelopen weekend op de weg nog de Ronde van Chongming op haar naam schreef, verdedigt later deze week ook haar wereldtitel op het omnium. De WK in China duurt tot en met zondag.