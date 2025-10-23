Kritiek op megabeloning Tesla-topman Elon Musk zwelt aan

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - De kritiek op de megabeloning voor Elon Musk voor zijn werk als topman van Tesla lijkt te groeien. Beleggersadviseurs ISS en Glass Lewis hadden aandeelhouders al geadviseerd om tegen de beloning ter waarde van 1 biljoen dollar te stemmen. New York gaat die sowieso verwerpen, heeft een hoge functionaris van die Amerikaanse staat donderdag aan persbureau Bloomberg laten weten.

"Hoeveel miljarden en biljoenen moet iemand verdienen?", zei Thomas DiNapoli in een interview met Bloomberg Television. Hij ziet toe op de financiën van de staat New York, die een belang heeft van 0,1 procent in Tesla. Volgens DiNapoli zouden er duidelijkere doelstellingen in het beloningsvoorstel moeten staan "om deze zeer, zeer royale uitbetaling te rechtvaardigen".

Musk riep aandeelhouders woensdag juist op om voor het voorstel te stemmen. Daarbij uitte hij ook kritiek op de adviezen van ISS en Glass Lewis, die er volgens hem "geen snars van begrijpen". De stemming is op 6 november.