Vertraging salarisbetalingen door grote storing bij banken

AMSTERDAM (ANP) - Banken kampten donderdag met een grote storing waardoor girale betalingen zijn vertraagd. Daardoor kan het zijn dat mensen die bijvoorbeeld hun salarisstorting hadden verwacht, dit geld nog niet hebben binnengekregen, bevestigt de Betaalvereniging Nederland na berichtgeving door NU.nl.

Een woordvoerder spreekt van een "ongelukkige samenloop van omstandigheden", omdat de 23e van de maand nu net de dag is dat veel mensen salarissen, uitkeringen of toeslagen zouden ontvangen.

Het euvel deed zich voor bij het Franse betaalbedrijf Worldline, dat een rol speelt in de betaalketen van de banken. Er ging iets mis bij gepland onderhoud. De storing begon rond 08.00 uur in de ochtend en was om 13.00 uur weer verholpen.

Maar daardoor ontstond een achterstand bij de betalingen die donderdag hadden moeten plaatsvinden. Aan het begin van de avond was die achterstand nog steeds niet helemaal weggewerkt. Vrijdagochtend zouden alle betalingen wel weer op schema moeten liggen, is de verwachting.