Kunstmestproducent OCI mag van rechter voorlopig niet fuseren

AMSTERDAM (ANP) - Kunstmestproducent OCI mag voorlopig niet fuseren met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft maandag bepaald dat hierover niet mag worden gestemd op de aandeelhoudersvergadering van OCI donderdag.

Daarnaast heeft de ondernemingskamer twee tijdelijke bestuurders benoemd. Zij moeten beoordelen of de fusie zorgvuldig genoeg is voorbereid en of die de belangen van minderheidsaandeelhouders niet onevenredig schaadt. Uiteindelijk beslissen zij of aandeelhouders alsnog over de fusie mogen stemmen, mogelijk met aangepaste voorwaarden. Wie de tijdelijke bestuurders zijn, is nog niet bekend.

Als de transactie doorgaat, verdwijnt OCI van de beurs in Amsterdam. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stapte in december naar de rechter om te voorkomen dat de fusie op korte termijn plaatsvindt en vroeg de ondernemingskamer een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Over het tweede verzoek wordt later beslist.