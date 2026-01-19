ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ICC-aanklager: RSF pleegde oorlogsmisdaden in Soedan

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 20:18
anp190126190 1
NEW YORK (ANP) - In de stad El-Fasher in Soedan zijn door de RSF-rebellen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Dat zei de vice-aanklager van het ICC, Nazhat Shameem Khan, maandag tegen de VN-Veiligheidsraad.
Het ICC verzamelde audio- en video-opnames en satellietbeelden als bewijsmateriaal. Volgens Khan maakten RSF-strijders zich onder meer schuldig aan willekeurige opsluitingen en verkrachtingen, vooral rond de inname van El-Fasher eind oktober vorig jaar. Massa-executies werden geprobeerd te verbergen door massagraven aan te leggen.
De gruweldaden werden vaak gefilmd en gevierd door de daders. "Wreedheden worden gebruikt als middel om controle uit te oefenen", zei ze. De val van El-Fasher in de regio Noord-Darfur werd gevolgd door een "berekende" en gewelddadige campagne die vooral gericht was op niet-Arabische gemeenschappen.
Soedan verkeert sinds april 2023 in oorlog, toen een gewapend conflict uitbrak tussen het leger en de paramilitaire beweging RSF.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

Loading