ICC-aanklager: RSF pleegde oorlogsmisdaden in Soedan

NEW YORK (ANP) - In de stad El-Fasher in Soedan zijn door de RSF-rebellen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Dat zei de vice-aanklager van het ICC, Nazhat Shameem Khan, maandag tegen de VN-Veiligheidsraad.

Het ICC verzamelde audio- en video-opnames en satellietbeelden als bewijsmateriaal. Volgens Khan maakten RSF-strijders zich onder meer schuldig aan willekeurige opsluitingen en verkrachtingen, vooral rond de inname van El-Fasher eind oktober vorig jaar. Massa-executies werden geprobeerd te verbergen door massagraven aan te leggen.

De gruweldaden werden vaak gefilmd en gevierd door de daders. "Wreedheden worden gebruikt als middel om controle uit te oefenen", zei ze. De val van El-Fasher in de regio Noord-Darfur werd gevolgd door een "berekende" en gewelddadige campagne die vooral gericht was op niet-Arabische gemeenschappen.

Soedan verkeert sinds april 2023 in oorlog, toen een gewapend conflict uitbrak tussen het leger en de paramilitaire beweging RSF.