Extra Deense militairen aangekomen in Groenland

NUUK (ANP) - In Groenland is een vliegtuig met extra militairen uit Denemarken aangekomen, meldden de Deense zenders TV2 en DR. Het is niet duidelijk om hoeveel militairen het gaat, maar het leger had het eerder over een "substantiële bijdrage". Ook de Deense legerleider Peter Boysen is volgens DR naar Nuuk afgereisd.

De troepen maken deel uit van het Deense voornemen om de veiligheid rond Groenland te versterken, dat woensdag werd aangekondigd. Daarmee reageerde Kopenhagen op de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump dat Denemarken niet in staat zou zijn om het arctische eiland te beschermen tegen Rusland en China. Trump wil Groenland bij de Verenigde Staten voegen om zelf voor die veiligheid te kunnen zorgen.

Woensdag kwamen ook al Deense militairen aan op Groenland. Daarnaast stuurden meerdere Europese bondgenoten, waaronder Nederland, militairen voor een verkenningsmissie. Die landen willen later meedoen aan grotere oefeningen op en rond het eiland.