ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Extra Deense militairen aangekomen in Groenland

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 20:08
anp190126187 1
NUUK (ANP) - In Groenland is een vliegtuig met extra militairen uit Denemarken aangekomen, meldden de Deense zenders TV2 en DR. Het is niet duidelijk om hoeveel militairen het gaat, maar het leger had het eerder over een "substantiële bijdrage". Ook de Deense legerleider Peter Boysen is volgens DR naar Nuuk afgereisd.
De troepen maken deel uit van het Deense voornemen om de veiligheid rond Groenland te versterken, dat woensdag werd aangekondigd. Daarmee reageerde Kopenhagen op de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump dat Denemarken niet in staat zou zijn om het arctische eiland te beschermen tegen Rusland en China. Trump wil Groenland bij de Verenigde Staten voegen om zelf voor die veiligheid te kunnen zorgen.
Woensdag kwamen ook al Deense militairen aan op Groenland. Daarnaast stuurden meerdere Europese bondgenoten, waaronder Nederland, militairen voor een verkenningsmissie. Die landen willen later meedoen aan grotere oefeningen op en rond het eiland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

Loading