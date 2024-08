Koepel wil druk op gastland klimaattop om opsluiten journalisten

BRUSSEL (ANP) - In Azerbeidzjan, het gastland van de volgende VN-klimaattop, zitten volgens de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) momenteel 23 journalisten gevangen "omdat ze simpelweg hun werk deden". De koepelorganisatie stelt dat de regering van het land in aanloop naar de conferentie steeds harder optreedt tegen onafhankelijke journalisten. Internationale druk op de regering in Bakoe is volgens de EFJ hard nodig.

De journalistenfederatie heeft het secretariaat van VN-klimaatorganisatie UNFCCC opgeroepen ervoor te zorgen dat "alle gastlanden" van klimaatconferenties zich houden aan internationale mensenrechten, zodat journalisten vrij hun werk kunnen doen.

Azerbeidzjan houdt de conferentie genaamd COP29 in november. Dat de top in Bakoe wordt gehouden, is een compromis. Regionale blokken van landen mogen per toerbeurt samen beslissen waar de klimaattop plaatsvindt. Dat duurde nu langer dan gebruikelijk, doordat in het Oost-Europese blok dat nu aan de beurt was Rusland en Belarus tegenover de EU-landen uit het blok stonden. Bulgarije had zich ook gemeld om gastland te zijn, maar daar wierpen Rusland en Belarus een blokkade tegen op. Bulgarije steunt Oekraïne in de door Rusland begonnen oorlog.