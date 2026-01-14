Bemanningsleden ISS eerder dan gepland op weg terug naar aarde

HOUSTON (ANP/RTR) - Een maand eerder dan gepland zijn vier bemanningsleden van ruimtestation ISS begonnen aan hun terugkeer naar de aarde. Een van hen heeft medische klachten gekregen tijdens het verblijf in de ruimte. Om wie het gaat en wat de kwaal is, wordt om privacyredenen niet gedeeld. Ruimtevaartorganisatie NASA meldt alleen dat de toestand stabiel is.

Het ISS is sinds november 2000 permanent bewoond. Dit is de eerste keer dat een bemanningslid om medische redenen moet worden geëvacueerd.

Het ruimtevaartuig met de vier bemanningsleden werd woensdagavond laat (Nederlandse tijd) losgekoppeld van het ISS, ongeveer 400 kilometer boven de aarde. In de komende uren zakt het langzaam uit zijn baan rond de aarde. Donderdagochtend keren de ruimtevaarders terug in de dampkring en plonst hun capsule, hangend aan parachutes, in de Grote Oceaan bij Californië.

De vier bemanningsleden zijn Mike Fincke (58) en Zena Cardman (38) uit de Verenigde Staten, de Rus Oleg Platonov (39) en de Japanner Kimiya Yui (55). Zij zaten sinds begin augustus in het ISS en het was de bedoeling dat ze daar tot februari zouden blijven.

In het ISS zitten nu nog twee Russen en een Amerikaan. Vermoedelijk half februari krijgen ze gezelschap van vier nieuwe bemanningsleden: een Amerikaan en een Amerikaanse, een Française en een Rus.