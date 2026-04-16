KVK: voor het eerst in 2,5 jaar stoppen minder ondernemers

UTRECHT (ANP) - Het aantal ondernemers dat stopt is in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst in 2,5 jaar afgenomen. Dat ziet de Kamer van Koophandel (KVK). Er zijn ook meer nieuwe bedrijven begonnen ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal ondernemers dat stopt met een bedrijf lag in het eerste kwartaal 7,2 procent lager dan een jaar eerder. Bijna 63.000 ondernemingen stopten. Het betekent volgens ondernemer en bijzonder hoogleraar Josette Dijkhuizen waarschijnlijk dat ondernemers die vanwege de regelgeving over schijnzelfstandigheid twijfelden over doorgaan de keuze inmiddels hebben gemaakt en al zijn gestopt.

Het aantal nieuw gestarte bedrijven nam met 2 procent toe tot 61.604. In de meeste sectoren ziet de KVK een toename van het aantal nieuwe bedrijven. Maar in een aantal sectoren kwamen er minder nieuwe ondernemingen bij, zoals gezondheidszorg, kunst en cultuur. Ook dat heeft te maken met onzekerheid over regelgeving en schijnzelfstandigheid, legt Dijkhuizen uit. "In sectoren met traditioneel veel zelfstandigen, zoals zorg en cultuur, resulteert dat in minder starters. Voor veel ondernemers is het daar op dit moment minder aantrekkelijk geworden, waardoor zij terughoudender zijn geworden."