Libanese leger: Israël beschiet dorpen na staakt-het-vuren

BEIROET (ANP) - Israël heeft het staakt-het-vuren in Libanon, dat om middernacht inging, meteen geschonden, meldt het Libanese leger. Israël beschoot meerdere dorpen in het zuiden van het land. Het Libanese leger riep burgers op voorlopig niet terug te keren naar dorpen en steden in het zuiden.

Het Israëlische leger reageerde niet direct.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak donderdagavond zijn hoop uit dat Hezbollah zich "netjes en goed gedraagt" tijdens het tiendaagse staakt-het-vuren tussen de groepering en de Amerikaanse bondgenoot Israël. "Ik hoop dat Hezbollah zich netjes en goed gedraagt tijdens deze belangrijke periode", schreef hij op Truth Social. "Het wordt een GEWELDIG moment voor hen als ze dat doen. Geen moorden meer. Er moet eindelijk VREDE komen!"