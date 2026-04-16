VS waarschuwen Europa voor vertraging wapenleveringen door oorlog

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben enkele Europese bondgenoten laten weten dat eerder afgesproken wapenleveringen waarschijnlijk vertraging oplopen door de oorlog met Iran, melden vijf ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens hen gaat het onder meer om landen in het Baltische gebied en Scandinavië.

Een deel van de vertraagde leveringen is besteld via het Amerikaanse Foreign Military Sales-programma, waarbij landen wapens inkopen bij Amerikaanse fabrikanten met steun en toestemming van Washington. Amerikaanse functionarissen zouden Europese collega's daar de afgelopen dagen over hebben geïnformeerd.

De vertragingen laten volgens de bronnen zien dat de oorlog met Iran Amerikaanse voorraden van kritieke wapens en munitie onder druk zet. Europese functionarissen zeggen daardoor in een lastige positie te komen. Sommige landen zouden daarom nadrukkelijker kijken naar wapensystemen van Europese makelij.