ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS waarschuwen Europa voor vertraging wapenleveringen door oorlog

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 1:20
anp170426006 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben enkele Europese bondgenoten laten weten dat eerder afgesproken wapenleveringen waarschijnlijk vertraging oplopen door de oorlog met Iran, melden vijf ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens hen gaat het onder meer om landen in het Baltische gebied en Scandinavië.
Een deel van de vertraagde leveringen is besteld via het Amerikaanse Foreign Military Sales-programma, waarbij landen wapens inkopen bij Amerikaanse fabrikanten met steun en toestemming van Washington. Amerikaanse functionarissen zouden Europese collega's daar de afgelopen dagen over hebben geïnformeerd.
De vertragingen laten volgens de bronnen zien dat de oorlog met Iran Amerikaanse voorraden van kritieke wapens en munitie onder druk zet. Europese functionarissen zeggen daardoor in een lastige positie te komen. Sommige landen zouden daarom nadrukkelijker kijken naar wapensystemen van Europese makelij.
loading

POPULAIR NIEUWS

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

211630780_m

Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

210162395_m

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

shutterstock_2674414387

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

ANP-447170092

'Grote doofpot' bij Belastingdienst: 64 miljoen bestanden duiken plots op, Omtzigt en Leijten zijn woedend

Loading