Trump stelt deadline Chinese heffingen 90 dagen uit

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 5:44
anp120825032 1
WASHINGTON (ANP) - De deadline voor Amerikaanse invoerheffingen op producten uit China wordt met nog eens 90 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een presidentieel besluit daartoe ondertekend. De nieuwe deadline is 10 november. Tot die tijd blijven de huidige heffingen over en weer gelden.
De verwachting van economen was al dat de tijdelijke handelsafspraken tussen de VS en China zouden worden verlengd. Bronnen meldden dit maandag ook aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC.
