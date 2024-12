Kwart minder vluchten op Schiphol rond NAVO-top in juni

In de dagen rond de NAVO-top in juni gaan van en naar Schiphol ongeveer een kwart minder vluchten, meldt de luchthaven. Tijdens de top in Den Haag op 24 en 25 juni worden ruim 8500 mensen verwacht en delegatieleden komen aan op Schiphol.

Van 21 tot en met 27 juni worden vluchten tijdens het zomerseizoen geschrapt om het ontvangen van de delegatieleden "in goede banen te leiden", aldus een woordvoerder van Schiphol. Ook zijn er die dagen minder vluchten omdat de Buitenveldertbaan dicht is voor groot onderhoud. De impact op reizigers is volgens de woordvoerder echter minimaal. Hij weet niet om hoeveel vluchten het in totaal gaat.

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen naar eigen zeggen tijdig geïnformeerd, zodat ze hun vliegschema's kunnen aanpassen en reizigers kunnen omboeken als dat nodig is, meldt de woordvoerder verder. De geschrapte vluchten kunnen ze verplaatsen naar een ander moment in het zomerseizoen.