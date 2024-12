NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag dichtbij de slotstanden van voor de kerst gesloten. Beleggers deden het rustig aan. Veel bedrijven zijn dicht en beleggers op Wall Street nemen in deze periode ook vaak vrij.

De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent op 43.325,80 punten. De brede S&P 500-index daalde een fractie tot 6037,59 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent op 20.020,36 punten.