Kwartaalgroei Nederlandse economie afgezakt tot 0,1 procent

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een eerste berekening. De Nederlandse economie groeide daarmee aanzienlijk minder sterk dan in voorgaande kwartalen, vooral door een daling van de export. De impact van de Iranoorlog lijkt vooralsnog beperkt.

"Dit is een tegenvaller in vergelijking met de periode hiervoor", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. In het vierde kwartaal van 2025 groeide het bruto binnenlands product (bbp) nog met 0,4 procent. Het is volgens hem echter nog te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een omslag. "Het is maar één kwartaal. Dit kan ook incidenteel zijn."