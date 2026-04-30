ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brandweer moet op afstand brand 't Harde blussen door munitie

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 9:31
anp300426102 1
'T HARDE (ANP) - De brandweer kan op het militaire oefenterrein in 't Harde alleen vanaf de paden blussen, omdat er munitie in het veld ligt. Alleen gepantserde voertuigen van Defensie mogen uit veiligheidsoverwegingen het terrein op. De munitie kan door de warme grond ontploffen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan een verslaggever ter plaatse. De brand is nog niet onder controle.
De brandweer is "zeker nog de hele dag aan het blussen". De natuurbrand heeft een grootte van ongeveer 500 hectare. Op dit moment zijn er vier voertuigen van Defensie aan het blussen, naast de inzet van 100 tot 150 brandweerliesen.
loading

Loading