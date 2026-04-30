Magnum verkoopt meer ijsjes, maar heeft last van wisselkoers

AMSTERDAM (ANP) - The Magnum Ice Cream Company heeft in het eerste kwartaal iets meer ijsjes verkocht. Daarmee kende de van Unilever afgesplitste ijstak volgens topman Peter Ter Kulve "een bemoedigende start van 2026".

De vergelijkbare verkopen stegen met 4,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Europa werd de groei onder meer gedreven door de toevoeging van nieuwe Magnum-smaken pistache en perzik. Ook hielp mee dat Pasen dit jaar wat vroeger viel dan vorig jaar.

Wel had het bedrijf last van ongunstige wisselkoersen. Daardoor leverden inkomsten elders op de wereld wat minder in euro's op. Vandaar dat de totale omzet ruim 1 procent daalde tot een kleine 1,8 miljard euro.

Zomerseizoen

Ter Kulve zegt dat Magnum zich bewust is van de toegenomen economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat kan later dit jaar nog drukken op de resultaten.

Volgens de topman is Magnum niettemin "goed voorbereid op het zomerseizoen". Het bedrijf rekent er volgens hem nog steeds op in heel dit jaar 3 tot 5 procent meer te verkopen.