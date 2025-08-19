Ook na al dat topoverleg blijft de vraag: Kan Oekraïne Trump vertrouwen

De topontmoeting op 18 augustus 2025 in het Witte Huis tussen Donald Trump , president Zelensky en zeven Europese leiders werd breed aangekondigd als een potentiële doorbraak in het slepende conflict tussen Rusland en Oekraïne . Maar levert de marathonvergadering ook echt perspectief op vrede?

President Trump kwam met vage toezeggingen over Amerikaanse veiligheidswaarborging voor Oekraïne, maar details bleven schimmig. “We’ll make sure it works,” citeerde de New York Times Trump, zonder specificatie van de Amerikaanse rol als Oekraïne instemt met onderhandelingen met Moskou. Zelensky benadrukte dat een deal méér vereist dan politieke beloften: “Een formele, bindende afspraak is nodig,” liet hij na afloop weten tijdens een persbriefing.

De Europese leiders – waaronder de premiers van het VK, Duitsland en Italië – streefden ernaar in Washington het Oekraïense belang extra nadruk te geven, vooral na Trumps ogenschijnlijk warme ontvangst van Poetin eerder die week. Macron stelde: “Nieuwe sancties tegen Rusland liggen op tafel als Moskou niet beweegt.” Toch draaide het gesprek vooral om veiligheids- en garantievraagstukken, waarbij de discussie over mogelijke landruil niet werd aangesneden.

De grote vraag blijft dan ook : kan Oekraïne vertrouwen op woorden van Trump, gezien diens vaak veranderlijke standpunten? Oud-ambassadeur William Taylor verwoordde het scherp: “Verbale garanties zijn voor Kiev niet genoeg; veiligheid moet geborgd worden”.

Belangrijkste punten:

Europese leiders presenteerden een blok, vooral in hun wens voor een wapenstilstand en concrete beveiligingsgaranties.

Trump wil voorlopig een trilaterale ontmoeting tussen hemzelf, Zelensky en Poetin.

Grote open eindes blijven over Amerikaanse rol, militaire steun en eventueel Russische concessies.

Voor Oekraïne is het nu vooral: afwachten – en hopen dat de Europese eenheid overeind blijft.

