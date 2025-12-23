Kweekvleesbedrijf Mosa Meat haalt opnieuw miljoenen euro's op

MAASTRICHT (ANP) - Kweekvleesbedrijf Mosa Meat heeft nog eens 15 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Waar branchegenoot Meatable moet stoppen om geldproblemen, lukt het Mosa Meat dus wel nieuwe financiering te vinden. Eerder werd al 40 miljoen euro opgehaald en er was een crowdfundingcampagne, waarmee in de afgelopen twee jaar in totaal 58 miljoen euro is binnengebracht.

De oprichters van Mosa Meat, een spin-off van de Universiteit Maastricht, hebben in 2013 de eerste "gecultiveerde" rundvleeshamburger ter wereld gemaakt, door deze in een lab te laten groeien uit de cellen van een koe. Die eerste burger kostte zo'n 250.000 euro om te maken.

Inmiddels zijn de kosten flink teruggedrongen en probeert het bedrijf kweekvlees op de markt te brengen. Mosa Meat heeft aanvragen voor marktgoedkeuring ingediend in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Zwitserland en Singapore.

Onlangs werd juist bekend dat Meatable uit Leiden wordt opgeheven. Dat bedrijf bleek niet in staat voldoende financiering te verkrijgen van bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders.