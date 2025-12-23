ECONOMIE
Hsl in 2028 tijd dicht voor herstel viaducten

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 8:39
anp231225062 1
UTRECHT (ANP) - De hogesnelheidslijn (hsl) tussen Schiphol en Leiderdorp ligt in 2028 er geruime tijd uit om renovatiewerkzaamheden. Een woordvoerder van ProRail bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf.
ProRail heeft 82 dagen uitgetrokken voor het werk, dat in de tweede helft van 2028 plaatsvindt. Of al die dagen ook daadwerkelijk nodig zijn, staat nog niet helemaal vast. Vier van de tien hsl-viaducten die constructiefouten hebben, worden tijdens het werk hersteld.
Door de constructiefouten moeten treinen langzamer op de hsl rijden dan de oorspronkelijke 200 tot 300 kilometer per uur. Daardoor doen treinen nu 5 minuten langer over het traject. ProRail verwacht dat met het herstel van de vier viaducten de extra reistijd kan worden teruggebracht tot 2,5 minuut. Volgens de woordvoerder wordt voor de vervoerders zoals NS en Eurostar gekeken naar de mogelijkheden voor omrijden. De andere viaducten worden naar verwachting enkele jaren later aangepakt.
