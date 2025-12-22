ECONOMIE
Kweekvleesmaker Meatable houdt na geldproblemen op te bestaan

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 8:35
anp221225053 1
LEIDEN (ANP) - Kweekvleesmaker Meatable wordt opgeheven. Volgens de Britse investeerder Agronomics, die miljoenen stak in de onderneming, heeft Meatable dit jaar te maken gehad met verschillende voorziene en onvoorziene risico's en onzekerheden. Daarbij was Meatable niet in staat voldoende financiering te verkrijgen van bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders.
"Hoewel dit resultaat teleurstellend is, geloven we dat de beslissing op een verantwoorde manier is genomen en in het beste belang van alle belanghebbenden", laat Agronomics-baas Jim Mellon in een verklaring weten.
Het in 2018 opgerichte Meatable werkte jaren aan een productiemethode om uit dierlijke cellen vlees te laten groeien zonder dat daar dieren voor geslacht hoeven te worden. Maar het zag er niet naar uit dat het prijzige kweekvlees van de in Nederland opgezette onderneming snel in de Nederlandse schappen zou belanden. De verkoop van vlees uit het lab is uit veiligheidsoverwegingen nog nergens in de EU toegestaan.
