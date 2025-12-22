Handchirurgen: verdubbeling van amputaties door illegaal vuurwerk

DEN HAAG (ANP) - Het afgelopen jaar is het aantal jongeren dat een hand of arm is verloren door exploderend vuurwerk meer dan verdubbeld. Dat komt volgens de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) vooral door "de illegale Cobra".

Tot en met 17 december zijn tien jongeren een arm, een hand of vingers kwijtgeraakt, tegenover vier jongeren in dezelfde periode vorig jaar, meldt de NVvH. De slachtoffers worden volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) ook steeds jonger.