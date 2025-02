Laagste aantal Tesla's in Nederland verkocht in anderhalf jaar

BUNNIK (ANP) - Het aantal in Nederland verkochte Tesla's is afgelopen maand door een forse daling op het laagste niveau in anderhalf jaar uitgekomen. Volgens branchevereniging BOVAG werden er in januari ruim 900 nieuwe elektrische auto's van het merk verkocht, tegenover bijna 6000 een maand eerder en ruim 1600 in januari vorig jaar. In juli 2023 lag het aantal voor het laatst lager.

Volgens een woordvoerder van BOVAG zijn december en januari altijd "gekke maanden" in de autobranche door onder meer wijzigingen in belasting- en subsidieregels, dus dan komen grote verschillen vaker voor. Maar nu wijken de Tesla-verkopen sterk af van de rest van de markt voor elektrische auto's, die afgelopen maand ongeveer gelijk bleef. Ook werden in elke maand vorig jaar duidelijk meer Tesla's verkocht dan afgelopen maand.

BOVAG vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan de cijfers. In Frankrijk was er in januari ook een flinke daling, van 63 procent, terwijl er ook daar ongeveer evenveel elektrische auto's werden verkocht. Vorig jaar daalde het aantal verkopen van Tesla wereldwijd voor het eerst in ruim tien jaar, met 1,1 procent. De concurrentie neemt al jaren toe.

Topman Elon Musk is de afgelopen maanden nadrukkelijker in de belangstelling komen te staan. De miljardair speelde een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van Donald Trump. Ook sprak hij openlijk zijn steun uit voor de Duitse radicaalrechtse partij AfD en kreeg hij te maken met kritiek op de manier waarop hij socialemediaplatform X leidt. Het is nog niet duidelijk of consumenten daarop reageren.