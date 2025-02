Nederland mist doel gasvoorraad, volgens Gasunie geen zorgen

GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse gasvoorraad was op 1 februari voor 37,7 procent gevuld. Dat percentage ligt onder de Europese doelstelling van 39 procent voor deze peildatum. Eerder werd al bekend dat de gasbergingen in Nederland sneller leeg raakten dan verwacht, maar net als toen is er volgens de Gasunie ook nu geen reden tot zorgen.

Volgens de meest recente cijfers van het Nationaal Energie Dashboard, een initiatief van de Gasunie en netbeheerder TenneT, zijn de bergingen 37,4 procent gevuld. Ook dat is nog binnen de marge, legt een woordvoerster van de Gasunie uit. Pas op het moment dat de gasvoorraad 5 procentpunt onder het vuldoel zakt, wordt de opdracht gegeven extra bij te vullen.

De gasvoorraden moeten volgens een Europese verordening op 1 november van elk jaar voor minimaal 90 procent gevuld zijn. Daarnaast zijn er tussentijdse streefdoelen die gehaald dienen te worden, waaronder op 1 februari.

"Met ingang van 2023 moet de gasopslag elk jaar vanaf februari specifiek worden gemonitord om te voorkomen dat gas in het midden van de winter onverwachts aan de ondergrondse gasopslaginstallaties wordt onttrokken, wat tot het einde van de winter tot problemen voor de voorzieningszekerheid zou kunnen leiden", is te lezen in de tekst van de verordening, waarin ook de marge van 5 procentpunten wordt aangehaald.