Laatste IJslandse walvisjager dreigt met rechter bij jachtverbod

REYKJAVIK (ANP/AFP) - De directeur van het laatste actieve walvisjachtbedrijf van IJsland daagt de regering voor de rechter als die een verbod op de walvisjacht invoert. De IJslandse regering wil in februari 2027 een wetsvoorstel indienen waarmee de walvisjacht in het land mogelijk wordt verboden.

"We zullen de regering voor de rechter dagen, dus ik denk niet dat ze het zullen aandurven. Het gaat de overheid veel geld kosten en deze ministers maken zich daar niet druk om, omdat ze het niet zelf hoeven te betalen. Ze sturen de rekening gewoon naar de belastingbetaler", stelt de 83-jarige Kristján Loftsson, directeur van walvisvaartbedrijf Hvalur.

Het IJslandse ministerie van Industrie overweegt een verbod omdat de walvisjacht nog nauwelijks winst oplevert. Daarnaast speelt dierenwelzijn een rol. IJsland is, naast Noorwegen en Japan, een van de drie landen ter wereld waar nog op walvissen wordt gejaagd. Dierenrechtenorganisaties uiten daar felle kritiek op.