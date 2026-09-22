Trump roept bij VN op om de druk op Iran op te voeren

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opgeroepen om de druk op Iran op te voeren. Hij deed dat in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ten overstaan van vertegenwoordigers en leiders uit de hele wereld. Andere landen moeten Iran volgens hem economisch onder druk zetten.

Trump heeft "een groot besluit te nemen", zei hij in New York. "Wordt een deal gesloten met Iran, waarmee ze het land veel grootser kunnen opbouwen en maken dan het ooit is geweest? Misschien wel een van de grootste van het Midden-Oosten of zelfs de wereld. Of vernietig ik de Islamitische Republiek?"

Trump zei nog steeds een deal te willen sluiten met Iran, en die ook "direct na de verkiezingen" te verwachten. Hij doelde daarmee op de midterms, waarbij Amerikanen begin november stemmen voor het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de Senaat. Iran zou volgens hem afwachten hoe Trumps partij het doet bij die verkiezingen.