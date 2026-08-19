Lagarde: Europa mag niet achterblijven in AI-revolutie

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Europa mag niet achterblijven in de AI-revolutie en de economische veranderingen door kunstmatige intelligentie. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in een toespraak op het hoofdkantoor van het World Economic Forum in het Zwitserse Genève.

Lagarde stelt dat Europa grotendeels een misser kende bij de eerste digitale revolutie, met de opkomst van computers, internet en digitale communicatiemiddelen. De commerciële winsten daarvan werden volgens haar "disproportioneel" elders behaald, mogelijk doelend op grote techbedrijven in de Verenigde Staten. "We kunnen het ons niet veroorloven om deze ervaring te herhalen met AI, de tweede digitale revolutie", aldus Lagarde.

De ECB-president zei wel dat er bemoedigende tekenen zijn over de Europese investeringen in AI. Daarbij wees ze op onderzoek waaruit blijkt dat bedrijven in de eurozone dit jaar ongeveer 9 procent van de totale investeringen aan AI zullen wijden.