Nieuwe liefde na je 50ste? Onderzoek onthult waarom vooral mannen er opnieuw voor gaan

Wie na zijn vijftigste gaat scheiden, hoeft bepaald niet de rest van zijn leven alleen te blijven. Nu de zogenoemde grijze scheiding vaker voorkomt, beginnen ook steeds meer 50-plussers aan een nieuwe relatie. Opvallend: mannen doen dat een stuk vaker dan vrouwen. En de liefde blijkt op latere leeftijd anders te werken.

Onderzoekers van Bowling Green State University keken naar relaties na een scheiding op latere leeftijd. Van de gescheiden mannen boven de 50 vindt maar liefst 37 procent een nieuwe partner. Bij vrouwen is dat 22 procent.

Samenwonen is daarbij populairder dan trouwen. Niet zo vreemd: wie al een huwelijk achter de rug heeft, hoeft blijkbaar niet per se opnieuw naar het gemeentehuis om een relatie serieus te nemen.

Mannen willen vaker opnieuw

Vooral mannen die lang getrouwd zijn geweest, blijken geneigd opnieuw een partner te zoeken. Zelfs mannen die al meerdere huwelijken achter de rug hebben, beginnen relatief vaak aan nog een relatie.

Bij vrouwen ligt dat anders. Een mogelijke verklaring is weinig romantisch. Een nieuwe relatie kan voor oudere vrouwen ook betekenen dat er opnieuw huishoudelijke en zorgtaken op hun bord terechtkomen. Zeker wanneer de nieuwe partner ouder wordt en meer zorg nodig heeft.

Ook speelt mee dat oudere heteroseksuele mannen simpelweg uit een grotere groep potentiële partners kunnen kiezen. Mannen hebben gemiddeld een lagere levensverwachting, waardoor er op hogere leeftijd meer alleenstaande vrouwen dan mannen zijn.

Minder vuurwerk, meer verbondenheid

Maar hoe ziet zo'n nieuwe liefde eruit als je 70, 80 of zelfs 90 bent? Een Israëlische studie onder 38 stellen van 66 tot 92 jaar geeft daar een verrassend beeld van.

De deelnemers beschreven hun liefde vaak niet als vurig of meeslepend, maar als rustig, diep en vertrouwd. Compassie lijkt belangrijker te worden dan passie. Dat betekent niet dat de romantiek verdwenen is. Sommige deelnemers zeiden zelfs dat ze nog nooit eerder zo verliefd waren geweest.

Opvallend is vooral de sterke exclusiviteit: de nieuwe partner wordt nadrukkelijk als ‘de ware’ gezien. Liefde draait daarbij om toewijding, gezelschap en het prettige gevoel dat iemand er voor je is.

Een eerdere lange relatie hoeft een nieuwe liefde dus allerminst in de weg te zitten. Integendeel: ervaringen uit eerdere huwelijken lijken juist mee te bepalen of iemand opnieuw voor een partner kiest.

En wie denkt dat de vlinders na je vijftigste definitief zijn uitgevlogen, kan die conclusie dus beter nog even uitstellen.