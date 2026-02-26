Lagarde ontving bijna 600.000 euro in 2025 als ECB-president

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Christine Lagarde ontving in 2025 een vergoeding van 595.000 euro als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Haar basissalaris bedroeg 492.204 euro, 5,6 procent meer dan in het voorgaande jaar, volgens de jaarrekening van de ECB. Lagarde staat steeds meer onder druk om haar vergoeding, die hoger is dan die van veel internationale collega's, waaronder de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell.

Naast een door de ECB ter beschikking gestelde woning ontving Lagarde 103.362 euro als representatievergoeding. De ECB draagt ook bij aan de ziektekosten-, langdurige zorg- en ongevallenverzekeringen voor bestuursleden, maar geeft geen specifieke details voor individuele leden.

Als lid van de raad van bestuur van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) ontving Lagarde vorig jaar ook een vergoeding van 130.457 Zwitserse frank (ongeveer 142.645 euro), zoals ze onlangs onthulde in een brief aan Europese parlementariërs.