Advocatenorde tegen verbod op gezichtsbedekking bij demonstraties

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ziet niets in een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Zo'n verbod perkt het demonstratierecht in en zet het onder druk, stelt de advocatenorde.

"De NOvA adviseert tegen het wetsvoorstel, omdat de juridische onderbouwing onvoldoende is", aldus de advocatenorde. "Beperkingen zijn alleen toegestaan als zij noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, berusten op een dringende maatschappelijke noodzaak en proportioneel zijn." Volgens de advocatenorde is hier niet goed op getoetst in het wetsvoorstel. De aanpassing van de huidige Wet openbare manifestaties lijkt niet alleen onnodig, maar ook weinig doeltreffend, schrijft de advocatenorde.

De advocaten vrezen verder voor oneigenlijk gebruik van het strafrecht door het verbod en een risico op willekeur en rechtsongelijkheid bij het toepassen van uitzonderingen, schrijven ze. Ook komt er extra druk op de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak en de advocatuur door het verbod. Volgens de advocatenorde hebben uitvoerende partijen al aangegeven dat het verbod "moeilijk handhaafbaar en mogelijk escalerend" is.

Eerder waren het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), Regioburgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook al kritisch over het verbod, voorgesteld door het vorige kabinet. Het wetsvoorstel is ook voorgelegd aan de politie, het OM, de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens.