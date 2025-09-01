ECONOMIE
Lagarde: verlies onafhankelijkheid Fed zou serieus gevaar zijn

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 9:44
bijgewerkt om maandag, 01 september 2025 om 11:00
Als de Federal Reserve zijn onafhankelijkheid verliest, zou dat een "serieus gevaar" vormen voor de wereld. Dat heeft Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), maandag gezegd tegen de Franse radiozender Radio Classique.
De Amerikaanse president Donald Trump zet de Amerikaanse centrale bank en Fed-voorzitter Jerome Powell al een tijd sterk onder druk om de rente te verlagen. Trump kondigde bovendien vorige week het ontslag van Fed-bestuurder Lisa Cook aan, wat wordt gezien als een nieuwe aanval op de onafhankelijkheid van de centrale bank.
Lagarde zei wel dat het voor de Amerikaanse president Donald Trump "heel moeilijk" zou zijn om de controle over de Amerikaanse centrale bank over te nemen. "Als het hem toch zou lukken, denk ik dat het een zeer ernstige bedreiging zou vormen voor de Amerikaanse economie en de wereldeconomie", vervolgde ze.
