'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

Toen de VPRO aankondigde dat schrijfster Griet Op de Beeck de presentator van dienst zou zijn van Zomergasten waren sommigen benieuwd en anderen wisten: dit wordt niks.

Zoals de Vereniging tegen Kwakzalverij. Want die vindt dat Griet een kwakzalver is: "Mevrouw Op de Beeck is een bestsellerschrijfster, het valt echter te betreuren dat ze is afgedwaald in de achterhaalde theorie van hervonden herinneringen en mensen behandelt zonder dat ze enige serieuze psycho-opleiding heeft gedaan, schrijft de VtdK. De vraag is of de VPRO kan voorkomen dat Op de Beeck tijdens de live-interviews haar dubieuze kwakzalverij-geloof te berde brengt.'

Dat was vooraf.

Toch bleven tijdens de uitzendingen inhoudelijke bezwaren binnenstromen. Cultureel Persbureau over de aflevering met Özcan Akyol: “Gepantserde Griet Op de Beeck was niet nieuwsgierig naar Özcan Akyol.” En over Eva Crutzen: “Zo verdween de laatste kans op een conversatie, en bleef het bij een nogal oppervlakkig avondje amateurtherapie.”

Sargasso’s-recensie vatte kijkersirritatie samen: “Ze liet hem geen moment uitpraten en maakte continu zijn zin af… Cursus interviewtechniek kan geen kwaad.” Zelfs later in het seizoen noteerde Cultureel Persbureau: “We hebben die vervelende vragen van Griet Op de Beeck aan Femke Halsema even gemist,” waarbij werd gewezen op haar eigen excuus voor “soms vervelende vraagstelling.”

Het Parool ergerde zich iedere zondag weer aan de psychologiserende vragen van de interviewster. Over de mislukte avond met Eva Crutzen: "Daarvoor had het gesprek dat zelfgeschoold psycholoog Griet Op de Beeck voerde met Crutzen te veel weg van een therapeutische sessie en te weinig van een televisieinterview."

De Volkskrant vond Griet juist te passief: "Ze maakte een wat matte indruk en stelde zich vooral dienstbaar op, waarbij chemie en luchtigheid ver te zoeken waren."

Er klonken ook nuanceringen. Netkwesties vond haar bij Simon Kuper “goed luisterend,” terwijl vooral de openingsaflevering met Akyol “beroerde egomanie” werd genoemd — implicerend dat niet alles bij de interviewer kan worden neergelegd. Maar het frame “therapiesessie” raakte hardnekkig ingeburgerd. Veronica Superguide zag kijkers “terugverlangen naar Janine Abbring” en typeerde de Crutzen-aflevering als “meer een grote therapiesessie.