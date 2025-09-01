Politie Australië waarschuwt helpers voortvluchtige schutter

CANBERRA (ANP) - Een voortvluchtige Australiër die wordt verdacht van het doden van politiemensen, krijgt vermoedelijk hulp. De politie meldde op een persconferentie dat mensen weten waar hij zich bevindt en dat niet melden. "Je maakt je schuldig aan een zeer ernstig misdrijf door Dezi Freeman te verbergen of te helpen ontsnappen", zei een hoge politiefunctionaris.

Freeman vluchtte vorige week de wildernis in na een confrontatie met de politie. Hij zou in Porepunkah in het zuidoosten van het land het vuur hebben geopend en twee politiemensen hebben gedood. De politie begon een klopjacht, maar Freeman weet tot dusver uit handen van de autoriteiten te blijven. Omroep ABC bericht dat konvooien gepantserde voertuigen afgelopen weekend het nationale park Mount Buffalo in en uit reden. Ook was een helikopter ingezet.

De voortvluchtige Freeman wordt in Australische media omschreven als een geradicaliseerde complotdenker. Hij zou zwaarbewapend zijn en veel kennis van het gebied hebben.