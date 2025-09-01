ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie Australië waarschuwt helpers voortvluchtige schutter

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 9:25
anp010925068 1
CANBERRA (ANP) - Een voortvluchtige Australiër die wordt verdacht van het doden van politiemensen, krijgt vermoedelijk hulp. De politie meldde op een persconferentie dat mensen weten waar hij zich bevindt en dat niet melden. "Je maakt je schuldig aan een zeer ernstig misdrijf door Dezi Freeman te verbergen of te helpen ontsnappen", zei een hoge politiefunctionaris.
Freeman vluchtte vorige week de wildernis in na een confrontatie met de politie. Hij zou in Porepunkah in het zuidoosten van het land het vuur hebben geopend en twee politiemensen hebben gedood. De politie begon een klopjacht, maar Freeman weet tot dusver uit handen van de autoriteiten te blijven. Omroep ABC bericht dat konvooien gepantserde voertuigen afgelopen weekend het nationale park Mount Buffalo in en uit reden. Ook was een helikopter ingezet.
De voortvluchtige Freeman wordt in Australische media omschreven als een geradicaliseerde complotdenker. Hij zou zwaarbewapend zijn en veel kennis van het gebied hebben.
Vorig artikel

Van Weel: veel respect voor stap uit anonimiteit Astrid Holleeder

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten