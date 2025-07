Lager handelstarief voor aluminium en staal nog steeds onzeker

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verwacht niet dat vanaf vrijdag de versoepelde regeling voor handelstarieven op aluminium en staal gaat gelden. Het gaat om een quotaregeling waarbij het tarief op 15 procent komt te liggen in plaats van de huidige 50 procent. Die 50 procent zou pas gelden vanaf een nog te bepalen hoeveelheid geëxporteerde goederen.

De EU en de VS onderhandelen hier nog steeds over, nadat ze zondag een grofmazige handelsdeal hadden gesloten.

"We zijn ermee bezig en het is onze bedoeling om zo snel mogelijk iets te hebben dat klaar en werkbaar is", zei een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag.

Uitzondering

Het tarief op wijn en gedistilleerde dranken wordt vrijdag verhoogd naar 15 procent. De EU wil daar een uitzondering voor, maar ook daarover wordt nog onderhandeld.

Op enkele uitzonderingen na geldt vanaf vrijdag een handelstarief van 15 procent op producten die vanuit de EU naar de VS worden geëxporteerd.