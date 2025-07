Lagere omzet voor speelgoedmaker Hasbro om importheffingen Trump

PAWTUCKET (ANP/BLOOMBERG) - Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal een iets lagere omzet behaald. Het bedrijf wijst op de verwachte zwakte in de speelgoedverkoop, door de timing van bestellingen door winkeliers en geografische schommelingen. Onderaan de streep had Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers en Peppa Pig, een miljoenenverlies.

Net als veel andere bedrijven worstelt Hasbro met de mogelijke gevolgen van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Topman Chris Cocks zei in april dat Hasbro "goed gepositioneerd is wat betreft tarieven", maar niet "immuun". Deze maand vertelde hij in een interview met CNN echter dat de heffingen op goederen uit China en Vietnam vanaf augustus of september kunnen leiden tot hogere speelgoedprijzen.

Hasbro boekte in het tweede kwartaal een omzet van 980,8 miljoen dollar, ongeveer 837 miljoen euro. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder. Het nettoverlies kwam uit op 855,8 miljoen dollar.