Lagere winst voor met kosten worstelend ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere winst geboekt. Het financiële concern zag de rente-inkomsten vergeleken met een jaar eerder teruglopen. De cijfers laten zien dat de onlangs aangetreden topvrouw Marguerite Bérard nog een opgave heeft in het terugdringen van de kosten.

Vorige maand stelde ABN AMRO een vacaturestop in om zijn kostendoelstelling voor het hele jaar te halen. De bank vervangt tijdelijke krachten van wie het contract afloopt ook niet.

De cijfers wijzen uit dat de kosten afgezet tegen de inkomsten in januari, februari en maart hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep bleef 619 miljoen euro over, een winstdaling van 8 procent.

Bérard spreekt wel van een solide resultaat. Volgens haar profiteerde de bank van aanhoudend hoge inkomsten uit provisies en beperkte kredietvoorzieningen. Kostendiscipline blijft wel een prioriteit, stipt ze aan.