NYT: Iran stelt VS regionale nucleaire samenwerking voor

TEHERAN (ANP) - Iran heeft achter gesloten deuren een nieuw voorstel gedaan om een deal met de Verenigde Staten te kunnen sluiten over het eigen nucleaire programma. Het land wil bij de verrijking van uranium samenwerken met andere landen in de regio en Amerikaanse investeerders, zeggen Iraanse bronnen tegen de krant The New York Times.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou het voorstel hebben gedaan tijdens onderhandelingen in Oman. Iran wil laagverrijkt uranium blijven produceren en bood aan dat ook naar andere landen in de regio te exporteren. Dit uranium is ongeschikt voor kernwapens, maar wel bruikbaar voor civiele doeleinden.

Iran zou met het voorstel een alternatief willen bieden voor de Amerikaanse eis dat het hele nucleaire programma wordt ontmanteld. Samenwerking met andere landen moet voor meer internationale betrokkenheid en daarmee ook meer toezicht zorgen. Het is nog onduidelijk of andere landen in de regio ervoor openstaan.