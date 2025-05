Lancering langverwachte game GTA VI uitgesteld tot mei 2026

NEW YORK (ANP) - De lancering van GTA VI, het spel waar veel gamers al jarenlang naar uitkijken, is uitgesteld tot 26 mei 2026. Dat heeft uitgever Rockstar Games vrijdag bekendgemaakt op zijn website. Oorspronkelijk had het spel in de herfst van dit jaar moeten uitkomen, maar gamers moeten nu dus nog ruim een jaar wachten.

Rockstar Games maakt in de verklaring excuses. "Het spijt ons heel erg dat dit later is dan jullie verwachtten", aldus het bedrijf. "Bij elk spel dat we hebben uitgebracht, was het doel altijd om te proberen jullie verwachtingen te overtreffen, en Grand Theft Auto VI vormt daarop geen uitzondering. We hopen dat jullie begrijpen dat we deze extra tijd nodig hebben om het kwaliteitsniveau te leveren dat jullie verwachten en verdienen."