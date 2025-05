Hof geeft EU deels gelijk in klacht Brits visverbod zandspiering

DEN HAAG (ANP/RTR) - Een arbitragecommissie heeft de Europese Unie deels gelijk gegeven in een geschil met het Verenigd Koninkrijk over het Britse visverbod op zandspiering. Het verbod in de Engelse wateren van de Noordzee en in Schotse wateren gaat volgens de EU in tegen het handelsakkoord dat is opgesteld met het VK. Het Permanent Hof van Arbitrage noemt het verbod in de Engelse wateren inderdaad "niet evenredig".

Dat geldt niet voor de Schotse wateren, oordeelt het hof. Ook vindt het hof het verbod niet discriminerend of gebaseerd op niet-wetenschappelijke onderbouwing, zoals de EU beweert.

Zandspieringen zijn heel kleine visjes. Volgens het VK zijn deze essentieel voor de voedselketen van de rest van het zeeleven. De Britten vissen dan zelf ook niet op zandspiering. Deense schepen vissen wel op de palingachtige visjes, om te gebruiken als veevoer of om te verwerken tot olie.