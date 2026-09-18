ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne voor defensie

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 10:47
anp180926090 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, meldt de Europese Commissie vrijdag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen.
"Europa blijft de steun leveren die Oekraïne nodig heeft om zijn volk en grondgebied te verdedigen", aldus voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Zij belde donderdagavond al met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om deze stap aan te kondigen.
Het geld is deel van de lening van 90 miljard euro die Oekraïne in stappen overgemaakt krijgt in 2026 en 2027. De EU-landen gingen daar in april mee akkoord, toen Hongarije zijn maandenlange verzet tegen de lening opgaf.
Oekraïne heeft bevestigd het bedrag binnen te hebben gekregen. Daarmee is in totaal nu bijna 15 miljard euro overgemaakt. Dat is naast defensie ook bedoeld voor begrotingssteun.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-nederland-wonen-3x2

€540 miljard aan overwaarde zit vast in stenen: het kabinet verkent een speciale hypotheek zodat ouderen weer kunnen verhuizen

radar makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning1630662257

Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

header-duurzaam-gescheiden-AI

Wat betekent 'duurzaam gescheiden' voor je pensioen en AOW?

_91221635_trump

Trump dreigt de EU met "zeer hoge tarieven" en een handelsstop

Loading