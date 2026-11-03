Landen moeten opvolger Lagarde uiterlijk vrijdag indienen bij EU

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten moeten uiterlijk vrijdag laten weten wie zij voordragen als opvolger van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Zij kondigde vorige week haar vertrek aan per 7 februari. De voorzitter van de Eurogroep, Kyriakos Pierrakakis, heeft de lidstaten gevraagd hun voordrachten uiterlijk vrijdag bij hem in te dienen. Dat laat een woordvoerder van de Eurogroep weten.

De leden van de directie van de ECB worden benoemd door de EU-regeringsleiders. Dit doen zij op aanbeveling van de lidstaten van het eurogebied. Benoemingen worden vooraf besproken in de Eurogroep, waar de ministers van Financiën van de EU-landen zitten die de euro hanteren.

Op de eerstvolgende vergadering van de Eurogroep, maandag 9 november, worden de voordrachten geïnventariseerd.

Als belangrijke kandidaten gelden Klaas Knot, tot vorig jaar president van De Nederlandsche Bank (DNB), en Pablo Hernández de Cos, oud-president van de Spaanse centrale bank.