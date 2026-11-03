Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: complexe aanval op Oekraïne op verkiezingsdag VS

Samenleving
door anp
anp031126071 1
Volg ons op Google Nieuws
KYIV (ANP) - Oekraïne is in de nacht van maandag op dinsdag doelwit geworden van een "complexe, enorme aanval" door Rusland, zegt president Volodymyr Zelensky op X. Volgens hem was de aanval vooral gericht op belangrijke infrastructuur, en met name op de energievoorziening. Er zijn ook slachtoffers gevallen, aldus de president. "Het is heel veelzeggend dat dit alles gebeurt op de dag van de Amerikaanse congresverkiezingen."
Er werden energiedoelen geraakt in negen regio's. "In veel steden en gemeenschappen is er nog altijd nood- en ongeplande stroomuitval", schrijft Zelensky. Rusland heeft volgens hem 289 aanvalsdrones en 76 raketten op Oekraïne afgestuurd. Dinsdagochtend zou op veel plekken nog altijd gewaarschuwd worden voor mogelijke nieuwe aanvallen.
Zelensky zegt dat Rusland dit bewust doet op de dag waarop een groot deel van het Amerikaanse parlement wordt gekozen, omdat Moskou zou denken dat de VS de aanvallen nu niet opmerken.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5238

Ramen aan de buitenkant beslagen na een heldere nacht? Dan doet je glas het juist goed

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

Een witte vrieskist staat tegen de muur van een schuur, tussen tuingereedschap en een fiets.

Zo check je of je vriezer in de garage de eerste nachtvorst aankan

shutterstock_2741626357

Een thuisbatterij vóór januari kopen? Reken eerst deze drie scenario’s door

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Rook uit je warmtepomp na de eerste vorstnacht? Dat is geen storing, maar bel wél als je dit ziet

IMG_5245

Hangt je CO-melder naast de cv-ketel op ooghoogte? Daar hoort hij volgens de brandweer niet

Loading