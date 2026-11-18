DEN HAAG (ANP/RTR) - Verschillende landen roepen bedrijven op om hun systemen bij te werken vanwege een kritieke kwetsbaarheid in de populaire programmeertaal Java. Hackers zouden door het lek toegang kunnen krijgen tot systemen. Oracle, het bedrijf achter de programmeertaal, heeft het lek gedicht en bedrijven kunnen die beveiligingsupdate downloaden.

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) stelt dat de kwetsbaarheid niet eenvoudig kan worden misbruikt. Maar als het cybercriminelen wel lukt om er gebruik van te maken, kan dat leiden tot een volledige overname van de Java-omgeving, meldt NCSC.

Het Amerikaanse cyberveiligheidsagentschap stelt dat de kwetsbaarheid onmiddellijk moet worden verholpen. De Britse cyberbeveiligingsdienst riep bedrijven en organisaties op om hun systemen goed bij te werken "in deze ongekende tijd". Ook het Duitse cyberbeveiligingsagentschap stelt dat gebruikers snel de beschikbare beveiligingsupdate moeten installeren. De verschillende cyberbeveiligingsdiensten hebben nog geen geslaagde aanvallen gezien.