IEA voorziet eerste daling investeringen in olie sinds 2020

PARIJS (ANP) - Bedrijven investeren dit jaar wereldwijd 6 procent minder in de winning van olie dan vorig jaar, voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat komt volgens de internationale adviseur voor energiezaken door de gedaalde olieprijzen en lagere verwachtingen rond de vraag naar de grondstof. Het is de eerste daling van de olie-investeringen sinds coronajaar 2020 en de sterkste neergang sinds 2016.

De investeringen in aardgas blijven volgens nieuwe schattingen van het IEA vrijwel even hoog als vorig jaar. In totaal steken bedrijven 570 miljard dollar in de winning van olie en gas, 4 procent minder dan vorig jaar. Die daling is voor een groot deel te wijten aan energiebedrijven die de productie afschalen bij bestaande velden.

De totale investeringen in energie stijgen volgens het IEA juist tot een recordhoogte van 3,3 biljoen dollar. Daarbij gaat veel meer geld naar energiebronnen die weinig broeikasgassen uitstoten, zoals zonne- en windenergie en kernenergie.