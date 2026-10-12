Lange wachttijden luchthavens door problemen grenscontrolesysteem

BRUSSEL (ANP) - De Europese luchthavenorganisatie ACI Europe en Airlines for Europe (A4E), de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen in Europa, waarschuwen maandag opnieuw voor een falend nieuw digitaal grenscontrolesysteem. Hierdoor lopen de wachttijden bij de grenscontrole nog altijd op, wat leidt tot grote verstoringen voor passagiers, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in het Schengengebied.

Sinds april is in de Europese Unie het nieuwe grenscontrolesysteem Entry/Exit System (EES) in werking getreden. Niet-EU-burgers moeten bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. "In de meest extreme gevallen lopen de wachttijden tijdens piekuren op tot vijf uur en ook regelmatig tot meer dan twee uur. Dat gebeurt ondanks aanzienlijke inspanningen van de grenscontroleautoriteiten om de situatie te verbeteren, met volledige ondersteuning van de luchthavens", stellen de organisaties.

ACI Europe en A4E roepen op tot "onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen" aan het systeem.