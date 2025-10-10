ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Langer hinder containerscheepvaart Rotterdam door sjordersstaking

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:31
anp101025139 1
ROTTERDAM (ANP) - Containerschepen kunnen langer niet terecht in de haven van Rotterdam doordat sjorders hun staking verlengen. Dit personeel, verantwoordelijk voor het losmaken en vastzetten van containers op schepen en kades, zet de woensdag begonnen staking voor onbepaalde tijd door. De eerste werkonderbreking gold voor 48 uur, tot vrijdagmiddag 15.15 uur.
Volgens vakbond FNV zijn de werkgevers na het begin van de staking woensdagmiddag met een nieuw loonbod gekomen, maar was dit niet voldoende. Daarom hebben de werknemers tijdens een ledenvergadering besloten door te staken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading