Langer hinder containerscheepvaart Rotterdam door sjordersstaking

ROTTERDAM (ANP) - Containerschepen kunnen langer niet terecht in de haven van Rotterdam doordat sjorders hun staking verlengen. Dit personeel, verantwoordelijk voor het losmaken en vastzetten van containers op schepen en kades, zet de woensdag begonnen staking voor onbepaalde tijd door. De eerste werkonderbreking gold voor 48 uur, tot vrijdagmiddag 15.15 uur.

Volgens vakbond FNV zijn de werkgevers na het begin van de staking woensdagmiddag met een nieuw loonbod gekomen, maar was dit niet voldoende. Daarom hebben de werknemers tijdens een ledenvergadering besloten door te staken.