Dode bij brand in Nieuw-West stak woning zelf in brand

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:31
AMSTERDAM (ANP) - De grote brand in een appartementencomplex aan de Harry Koningsbergerstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West van maandagavond is aangestoken. De persoon die de brand aanstak is hierbij om het leven gekomen. Er vielen geen andere slachtoffers.
Na de brand werden alle 120 woningen in de flat ontruimd. De meeste bewoners konden donderdag weer naar huis nadat een kleine honderd woningen veilig waren verklaard. Bewoners van de derde verdieping, waar de brand woedde, kunnen nog niet terug. Een deel van die appartementen heeft roet -en waterschade.
