Voorstel Hoekstra voor minimumaccijns tabak stuit op weerstand

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 12:29
LUXEMBURG (ANP) - Het voorstel van Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Belasting) om de minimumaccijns op tabak te verhogen en in te voeren voor vapes en nicotinezakjes, stuit bij een aantal EU-lidstaten op bezwaren. Dat bleek tijdens een eerste discussie door de EU-ministers van Financiën in Luxemburg. Nederland is een van de grootste voorstanders, maar onder meer Luxemburg, Zweden en Griekenland hebben bezwaren.
Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) vindt harmonisatie van de tabaksaccijns in de EU belangrijk om illegale handel en belastingontduiking aan te pakken, zei hij in de vergadering met de EU-ministers. Nederland heeft zich hardgemaakt voor het belasten van nieuwe producten zoals vapes. Los van het financiële aspect is ook gezondheidswinst voor Nederland belangrijk, zei Heinen.
België, Denemarken en Ierland zitten op dezelfde lijn als Nederland.
Luxemburg vindt het minimumtarief veel te hoog. Het land kent veel tabakstoerisme, omdat de accijns daar laag is.
