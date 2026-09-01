Langverwacht beursdebuut Shein mondt uit in kleine domper

HONGKONG (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Webwinkel Shein wist dinsdag op zijn eerste beursdag in Hongkong beleggers niet te overtuigen. Daarmee is de langverwachte beursgang van Shein, bekend van goedkope kleding en andere producten, uitgemond in een kleine domper.

Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd, waar bedrijven bij beursgangen doorgaans hopen op koerswinst. Eerder op de dag zakte Shein nog zo'n 10 procent, dus dat verlies werd wel weggepoetst. "De vele uitdagingen van Shein zijn bekend bij beleggers", stelt een deskundige van Union Bancaire Privée. Zo heeft Shein last van concurrentie van bijvoorbeeld webshops als Temu en AliExpress.

Shein werd bij de beursgang gewaardeerd op 26 miljard dollar. Dat was al een stuk minder dan vier jaar geleden. "Ik denk dat dit zwakke debuut laat zien dat beleggers Shein, zelfs na de enorme waarderingscorrectie, nog steeds niet echt goedkoop vinden", zegt een analist van Saxo.